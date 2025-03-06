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Песков прокомментировал «пепельный крест» на лбу госсекретаря США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по просьбе журналистов оценил появление госсекретаря США Марко Рубио в эфире телеканала Fox News с крестом, нарисованным пеплом на лбу. Представитель Кремля не согласился с тезисом о том, что из этого можно сделать вывод, что США - дружественная нам страна с традиционными ценностями.

Религиозность американского госсекретаря не делает Штаты дружественной для России страной с общими ценностями, сказал Песков.

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Туск заявил, что Россия должна повторить судьбу СССР в одном вопросе

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия должна «проиграть гонку вооружений», как это произошло с Советским Союзом во времена холодной войны. Его слова по прибытии на саммит ЕС в Брюссель приводит «Европейская правда».

Он утверждает, что Россия якобы развязала гонку вооружений после начала конфликта на Украине. Если Евросоюз примет необходимые меры в обороне, то выиграет в якобы существующей гонке вооружений.

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Киеву нашли альтернативу Patriot

Страны Европы могут предоставить Украине свои ракетные комплексы SAMP-T в качестве аналога американским системам ПВО Patriot после приостановки помощи Киеву со стороны Америки. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«До сих пор Украина пользовалась американской системой Patriot, самым передовым оружием противовоздушной обороны Вашингтона, которое также используется несколькими союзниками… Аналитики говорят, что Европа могла бы вместо этого отправить Киеву больше своих ракет SAMP-T», — говорится в сообщении издания.

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Командир штурмовиков «Вагнера» анонсировал «интересные события» в Курской области

Командир штурмового подразделения ЧВК «Вагнер» с позывным Констебль анонсировал «интересные события» в Курской области. Об этом он телеканалу 360.

По словам военнослужащего, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), оккупирующие часть территории приграничного региона, «выдохлись». Ситуация на Курском направлении претерпит значительные изменения после того, как Киев лишится западных разведданных, отметил собеседник канала.

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На немецком заводе прогремел взрыв

В четверг, 6 марта, на территории завода в Ганновере (Германия), принадлежащего производителю шин Continental, произошел взрыв. Об этом сообщает Focus.

На место происшествия выехали пожарные и сотрудники других экстренных служб. Они осмотрели семерых человек - некоторые из них получили легкие травмы.

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Бойцы «Ахмата» попали в госпиталь с необычной болезнью

Среди военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО) участились случаи так называемой мышиной лихорадки. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на командира одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

По его словам, из-за необычной болезни в госпиталь попали уже несколько бойцов спецназа.

«Опасность полевок в том, что они с удовольствием грызут человека, не стесняясь. Когда ты спишь, ты сразу даже не понимаешь, что тебя погрызли. Обычно это происходит на 2-3 пальце», — рассказал собеседник.

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Взрыв прогремел в отделении банка на северо-востоке Москвы

В торгово-развлекательном центре «Свиблово» в Москве произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По предварительным данным, инцидент случился в отделении банка на первом этаже. Отмечается, что из-за взрыва выбило стекла. Очевидцы сообщают, что в ТРЦ взорвался банкомат. Экстренные cлужбы прибыли на место ЧП.

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Раскрыто направление нового контрнаступления ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский готовит армию для нового контрнаступления. Подробности плана Киева и направление атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает «Царьград».

По его словам, к границе России стягивают новые подразделения ВСУ, состоящие из молодых людей — новобранцев, которых Киев все-таки сумел заставить подписать военный контракт. Лебедев подчеркнул, что направлением нового контрнаступа вновь станет Курская область.

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Залужный выступил с обвинениями в адрес США

Экс-глава ВСУ, украинский посол в Британии Валерий Залужный обвинил США в «разрушении мирового порядка». Об этом сообщает The Times.

По данным газеты, такое заявление Залужный сделал, выступая в британском аналитическом центре, который специализируется на международных отношениях. Посол предупредил, что из-за действий Вашингтона НАТО может прекратить свое существование.

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Стало известно о тайном приезде Меладзе в Москву

Telegram-канал Mash сообщает, что певец Валерий Меладзе приезжал в Москву для «решения бизнес-вопросов». Mash подчеркивает, что визит Меладзе «не афишировался».

По данным Telegram-канала, неделю назад певца заметили в аэропорту Шереметьево. В последний день февраля он отправился на выступление в Баку. Как отмечает Mash, на концерте в Азербайджане Меладзе пообещал поклонникам «приехать к ним когда-нибудь».

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