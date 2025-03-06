В США лишат статуса беженца сотни тысяч украинцев

Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный специальный статус для примерно 240 тысяч украинских беженцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации Трампа и три осведомленных источника.

Этот шаг станет полной противоположностью тому приему, который украинцы получили при администрации президента Джо Байдена, отмечает Reuters. Собеседники агентства заявили, что это потенциально может привести к ускоренной депортации украинцев.

Работа по отмене временной защиты для части беженцев началась еще до того, как Трамп публично поссорился с Владимиром Зеленским на прошлой неделе, подчеркивает Reuters. Это часть более широких усилий администрации Трампа по лишению особого статуса более чем 1,8 миллиона мигрантов, которым разрешили въехать в США по временным гуманитарным программам администрации Байдена.

Представитель Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин заявила, что на данный момент у ведомства нет никаких заявлений по особому статусу украинцев. Белый дом и посольство Украины не ответили на запросы Reuters.

Осведомленный источник и представитель Трампа заявили агентству, что уже в марте особого статуса в США лишатся около 530 тысяч кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев. В апреле это может коснуться и украинцев.

Ранее глава чешского МВД Вит Ракушан сообщил, что с момента прекращения огня на Украине ни один украинец больше не сможет получить временную защиту в Чехии. По словам Ракушана, власти Чехии хотят предотвратить вторую волну беженцев - украинских мужчин, которые хотели бы воссоединиться со своими семьями, уже проживающими в Чехии.

В результате этим украинцам придется подавать заявления на получение вида на жительство, как и другим иностранцам. Процесс получения ВНЖ по мотиву воссоединения семьи может занять до нескольких лет. Заявление может быть как принято, так и отклонено.