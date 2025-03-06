Орбан назвал будущего президента Франции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал в соцсети X, что провел переговоры с лидером фракции «Национального объединения» во французском парламенте Марин Ле Пен.

В начале марта глава правительства встретился в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном и экс-президентом Франции Николя Саркози, который имеет венгерские корни.

«После встречи с бывшим и нынешним президентами Франции было приятно встретиться с будущим президентом. Спасибо за содержательную дискуссию, Марин Ле Пен!», — написал Орбан.

ЕС отказался «спорить до утра» с Орбаном об Украине

Напомним, что «Национальное объединение» недавно присоединилось к новой фракции Европарламента «Патриоты за Европу», одним из основателей которой является Орбан.