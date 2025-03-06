Глава ЕК назвала Украину «частью европейской семьи»

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Украину частью «европейской семьи» во время экстренного саммита ЕС в Брюсселе. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Утром 6 марта Владимир Зеленский присоединился к лидерам стран ЕС на экстренном саммите в Брюсселе, где обсуждаются способы быстрого увеличения военных бюджетов.

«Так важно, что мы стоим вместе. Украина — часть нашей европейской семьи», — заявила фон дер Ляйен.

Как сообщает Sky News, глава Еврокомиссии подчеркнула, что Европа сталкивается с «явной и непосредственной опасностью» и «должна быть способна защитить себя».

Ранее Дональд Туск призвал увеличить контингент войск НАТО на границе с Россией и Белоруссией.