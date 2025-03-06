Член правящей партии Словакии Smer-SD и депутат Европарламента Эрик Калиняк заявил, что не видит проблемы в том, чтобы «русские были в Киеве», поскольку это будет означать появление «надежного соседа». Его слова приводит портал Aktuality.

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Так он ответил на вопрос журналиста о том, что означало бы для Словакии нахождение «русских в Киеве».

«Я буду циником и скажу, что мы бы наконец имели надежного соседа. Потому что, если вы посмотрите на словацко-украинские отношения и сколько раз нам приходилось их спасать после того, как они выстраивали экономический конфликт с Россией, и сколько раз они не смогли нам помочь, то с этой точки зрения россияне для нас более надежным партнером», — сказал Калиняк.

До этого независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску во время дискуссии с журналистом заявил о неотвратимости раздела Украины и назвал республику «вымышленным государством».