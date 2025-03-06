Экс-глава ВСУ, украинский посол в Британии Валерий Залужный обвинил США в «разрушении мирового порядка». Об этом сообщает The Times.

По данным газеты, такое заявление Залужный сделал, выступая в британском аналитическом центре, который специализируется на международных отношениях. Посол предупредил, что из-за действий Вашингтона НАТО может прекратить свое существование.

«Это не просто ось зла, пытающаяся пересмотреть мировой порядок… США разрушают мировой порядок. Очевидно, что Белый дом поставил под сомнение единство всего западного мира. И теперь Вашингтон пытается делегировать вопросы безопасности Европе без участия США», - заявил Залужный.

The Times отмечает, что Залужный рассматривается в качестве будущего преемника Владимира Зеленского. Украинские СМИ писали, что власти страны начали готовиться к проведению президентских и парламентских выборов в 2025 году, хотя официальные решения об этом не принимались. Сначала сообщалось, что выборы президента Украины могут быть проведены в мае, позже появилась информация о выборах осенью.

Залужный пообещал, что Украина не прекратит воевать с Россией

Президент США Дональд Трамп также заявил о необходимости провести на Украине выборы, подчеркнув, что рейтинг одобрения Зеленского составляет всего четыре процента. Трамп намекнул, что Киеву придется провести выборы, чтобы получить место за столом переговоров России и США.

Залужный несколько раз становился лидером рейтинга доверия украинцев - о полном или относительном доверии к нему заявили 72 процента жителей страны, опрошенных социологами.