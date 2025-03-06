Каллас сообщила Украине неприятные новости

Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что согласие по инициативе военной помощи Украине на саммите ЕС достичь будет сложно.

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По её словам, идёт поиск решений для обхода его блокирования со стороны «одной страны», передаёт РИА Новости.

«Да, это сложное решение, поэтому мы рассматриваем новые разные инициативы, в том числе коалицию желающих, чтобы одна страна не могла блокировать другие», – сообщила она перед началом специального саммита в Брюсселе, который посвящён Украине и европейской безопасности.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», Евросоюз был вынужден приостановить разработку нового пакета военной помощи Украине.

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В частности, из текста документа исчез пункт о новых поставках военной помощи Киеву на 20 млрд евро. Изменения произошли после того, как Будапешт наложил вето на предыдущую версию «пакета».