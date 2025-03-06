Каллас сообщила Украине неприятные новости
Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что согласие по инициативе военной помощи Украине на саммите ЕС достичь будет сложно.
По её словам, идёт поиск решений для обхода его блокирования со стороны «одной страны», передаёт РИА Новости.
«Да, это сложное решение, поэтому мы рассматриваем новые разные инициативы, в том числе коалицию желающих, чтобы одна страна не могла блокировать другие», – сообщила она перед началом специального саммита в Брюсселе, который посвящён Украине и европейской безопасности.
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», Евросоюз был вынужден приостановить разработку нового пакета военной помощи Украине.
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В частности, из текста документа исчез пункт о новых поставках военной помощи Киеву на 20 млрд евро. Изменения произошли после того, как Будапешт наложил вето на предыдущую версию «пакета».