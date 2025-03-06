СМИ сообщили о планах США делиться секретными данными с Россией

Администрация президента США Дональда Трампа может начать делиться конфиденциальными данными с Россией, сообщает телеканал NBC со ссылкой на бывших сотрудников американской разведки.

По данным телеканала, некоторые бывшие сотрудники разведки полагают, что администрация президента США может сократить направленный против России сбор разведывательной информации, так как США, вероятно, "больше не рассматривают Россию как главную угрозу".