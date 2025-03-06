План Еврокомиссии «Перевооружить Европу» на 800 млрд евро обеспечит инвестиции в производство оружия на Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, план «Перевооружить Европу» на 800 млрд евро предоставляет странам ЕС «фискальное пространство» для инвестиций в оборону. Предполагается, что это позволит странам ЕС вкладывать средства в оборонную индустрию Украины и закупать военное оборудование, которое будет направлено на Украину, передает ТАСС.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен достичь мира на Украине через усиление оборонных возможностей и планирует инвестиции в оборону на сумму 800 млрд евро.

Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила политические элиты ЕС в русофобии и поддержке военного решения конфликта на Украине.