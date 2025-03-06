Фон дер Ляйен заявила об инвестировании ЕС в производство оружия на Украине

План Еврокомиссии «Перевооружить Европу» на 800 млрд евро обеспечит инвестиции в производство оружия на Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен заявила об инвестировании ЕС в производство оружия на Украине
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По словам Урсулы фон дер Ляйен, план «Перевооружить Европу» на 800 млрд евро предоставляет странам ЕС «фискальное пространство» для инвестиций в оборону. Предполагается, что это позволит странам ЕС вкладывать средства в оборонную индустрию Украины и закупать военное оборудование, которое будет направлено на Украину, передает ТАСС.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен достичь мира на Украине через усиление оборонных возможностей и планирует инвестиции в оборону на сумму 800 млрд евро.

Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила политические элиты ЕС в русофобии и поддержке военного решения конфликта на Украине.

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