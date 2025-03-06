Туск заявил, что Россия должна повторить судьбу СССР в одном вопросе

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия должна «проиграть гонку вооружений», как это произошло с Советским Союзом во времена холодной войны. Его слова по прибытии на саммит ЕС в Брюссель приводит «Европейская правда».

Он утверждает, что Россия якобы развязала гонку вооружений после начала конфликта на Украине. Если Евросоюз примет необходимые меры в обороне, то выиграет в якобы существующей гонке вооружений.

«Европа должна ответить на этот вызов и эту гонку вооружений и должна выиграть. Я убежден, что Россия проиграет гонку вооружений. Так как Советский Союз проиграл подобную гонку вооружений тридцать лет назад», — сказал Туск.

Премьер Польши заявил, что сегодня на континенте нет поводов для оптимизма, и Европа должна осознать, что вся ответственность лежит на ней.

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Внеочередной саммит ЕС запланирован на 6 марта и состоится в бельгийской столице. Ожидается, что основными темами мероприятия станут помощь Украине и утверждение программы «Перевооружить Европу». Последняя предполагает увеличение военного потенциала стран — членов содружества, необходимое для снижения зависимости от США в сфере безопасности, и выделение на эти цели €800 млрд.