Норвегия планирует значительно увеличить оказываемую Украине помощь

Норвегия должна существенно увеличить расходы на оборону и оказываемую Украине помощь на фоне неопределенности, которую создает политика Вашингтона. Об этом, выступая в норвежском парламенте, заявил премьер-министр королевства, лидер правящей Рабочей партии (РП) Йонас Гар Стёре.

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"Я бы хотел, чтобы все парламентские партии пришли к договоренности о существенном увеличении финансирования программы [военной помощи Украине имени Фритьофа] Нансена", - сказал он, добавив, что делает это заявление на фоне "самой серьезной для страны ситуации в сфере безопасности со времен Второй мировой войны".

В своем выступлении Стёре заявил, что был крайне разочарован итогами встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме и назвал "глубоко неразумными" многие из претензий Вашингтона. Он также выразил сожаление по поводу решения Трампа приостановить оказание Украине военной помощи и обмен разведданными с Киевом. При этом премьер-министр выразил надежду на то, что Трамп и его администрация "готовы выслушать чужие мнения", обсудить сложившуюся ситуацию с европейскими союзниками и "возобновить сотрудничество с Украиной".

О том, какие именно суммы предлагается дополнительно выделить на помощь Киеву, Стёре планирует объявить позже. Его правительство меньшинства нуждается в поддержке других партий для воплощения этого плана в жизнь. Однако целый ряд оппозиционных партий, включая основного конкурента РП - консервативную "Хёйре", поддерживают эту инициативу и требуют от правительства наращивать оборонные расходы.

"Оказываемая Украине помощь должна быть значительно увеличена. Мы должны ускорить осуществление инвестиций в нашу собственную оборону, а также значительно нарастить объемы производства вооружений в Норвегии и Европе", - заявила ранее глава "Хёйре" Эрна Сульберг, возглавлявшая норвежское правительство в 2013-2021 годах.

Ранее Норвегия объявила о намерении выделить Украине 155 млрд крон ($14,3 млрд) в период с 2023 по 2030 год. Согласованный ранее пакет помощи на 2025 год составляет 35 млрд крон ($3,2 млрд).