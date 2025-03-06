Тимошенко и Порошенко подтвердили контакты с командой Трампа

Бывший украинский премьер-министр Юлия Тимошенко и экс-президент Украины Пётр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в своих соцсетях подтвердили контакты с командой президента США Дональда Трампа.

Тимошенко заявила, что ведёт переговоры «со всеми союзниками Украины» для достижения мира, однако выступает категорически против проведения президентских выборов во время боевых действий.

В то же время Порошенко уточнил, что обсуждает с «американскими партнёрами» поддержку Украины и вопросы «свободы и демократии». При этом он добавил, что также не поддерживает проведение выборов.

Ранее газета Politico узнала о секретных переговорах сторонников Трампа с Тимошенко и некоторыми членами партии Порошенко, в ходе которых якобы обсуждались возможности проведения на Украине быстрых президентских выборов.