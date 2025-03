Тимошенко и Порошенко* ответили на новости о своих переговорах с США

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и экс-президент Украины Петр Порошенко* заявили, что поддерживают контакты с властями США, но не обсуждают проведение выборов в ближайшее время. Об этом Тимошенко и Порошенко* написали в своих соцсетях.

Ранее издание Politico сообщило, что четверо высокопоставленных соратников президента США Дональда Трампа провели переговоры с Тимошенко и Порошенко* как с возможными соперниками Владимира Зеленского на выборах. По данным издания, дискуссии были сосредоточены на том, может ли Украина быстро провести президентские выборы.

Как утверждает Politico, ключ ко всем планам, обсуждаемым по неофициальным каналам, заключается в проведении выборов на Украине после того, как будет согласовано прекращение огня, но до того, как полномасштабные переговоры начнутся всерьез.

Комментируя эту статью, Тимошенко заявила, что команда «Батькивщины» ведет переговоры «со всеми своими союзниками, способными помочь в скорейшем обеспечении справедливого мира». По ее словам, до этого момента о проведении на Украине любых выборов «не может быть и речи».

Порошенко* отметил, что его партия «публично и прозрачно» работает с американскими партнерами с целью сохранения двухпартийной поддержки Украины. По его словам, суть разговоров с представителями США «всегда сводилась к двум принципам - security first and peace through strength (с англ. «безопасность прежде всего и мир через силу»)».

Порошенко* подчеркнул, что его команда «всегда была и остается категорически против» выборов во время конфликта. Он заявил, что считает выборы возможными после прекращения огня и подписания мирного соглашения с гарантиями безопасности для Украины.

Как отмечало Politico, несмотря на публичные заявления Порошенко* и Тимошенко, их команды на переговорах с США позиционируют себя как людей, с которыми было бы легче работать.

«И людей, которые согласятся на многое из того, на что не соглашается Зеленский», - подчеркивал в беседе с изданием ведущий республиканский эксперт по внешней политике.

* член объединения, включенного Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.