Директор Украинского института политики Руслан Бортник заявил в интервью телеведущей Наталье Влащенко, что президент США Дональд Трамп требует от Владимира Зеленского шагов,

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которые являются критическими для киевской власти. По его словам, давление на Владимира Зеленского, в том числе отказ от поставок оружия и разведданных, связан с тем, что он отказывается ставить подпись под тремя документами, являющимися ключевыми для реализации плана Трампа по остановке конфликта.

"Трамп сегодня требует фактически от Зеленского три подписи", - сказал Бортник.

Украинский эксперт отметил, что первый документ, который требует от Зеленского Трамп, это соглашение о "безусловном перемирии, то есть перемирии без условий". Вторую подпись, по словам политолога, Зеленского просят поставить под приказом ВСУ "прекратить огонь". И, наконец, Трамп требует от Зеленского выпустить указ об отмене запрета на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

При этом Бортник объяснил, что соглашение по природным ископаемым является уже "второстепенным вопросом". В этой связи он высказал мнение, что даже если бы Зеленский мягко себя вел во время переговоров с Трампом в Вашингтоне, то кризис повторился бы позже из-за требования этих подписей.

Бортник подчеркнул, что Зеленский сегодня не готов подписать эти документы.