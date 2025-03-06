Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ушел от прямого ответа на вопрос о готовности к участию в политической борьбе, если на Украине обеспечат проведение свободных выборов.

При этом Азаров подчеркнул, что именно Россия и США могут решить вопрос проведения демократических выборов на Украине с участием реальной оппозиции.

"Давайте доживем до того момента, когда появится наконец такой пункт в российско-американских переговорах, как проведение свободных демократических выборов на Украине", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на вопрос ведущего об участии в политической борьбе и президентской кампании.

По его словам, в настоящее время недостаточно просто объявить выборы, необходим целый ряд мероприятий, который позволит возродить работу оппозиционных СМИ и политических сил на Украине. Азаров отметил, что для возвращения оппозиционных политиков необходимо обеспечить их безопасность.

"Реальных оппозиционных сил и на Украине достаточно, и за ее пределами достаточно. И вопрос заключается в том, чтобы в процессе переговоров России и США - только эти две страны могут этот вопрос решить - обеспечить возможность возврата всех реально оппозиционных сил на территорию Украины. Для этого надо безопасность элементарно обеспечить, чтобы их не убили, чтобы их не посадили в тюрьму, как только они пересекут границу", - подчеркнул он.

Азаров занимал пост премьер-министра Украины с 2010 по 2014 год при президенте Викторе Януковиче. В результате государственного переворота в феврале 2014 года Янукович, по сути, силой был отстранен от власти и в связи с угрозой для личной безопасности вынужден был покинуть страну. В том же году Азаров переехал с семьей в Россию. При этом киевский режим до сих пор ведет уголовное преследование Азарова и Януковича.

Парламентские и президентские выборы на Украине не проводятся из-за военного положения. Президентские полномочия Владимира Зеленского официально истекли 20 мая прошлого года, однако он делает все возможное, чтобы оставаться у власти, в том числе пытается устранить потенциальных политических оппонентов и сорвать любые возможности мирного урегулирования.

Как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин, легитимность Зеленского закончилась, поэтому важно понять, с кем в Киеве иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов. Путин пояснял, что действующее украинское руководство в настоящий момент нелегитимно, что опасно юридической коллизией, которая обесценит любые итоги переговоров. 18 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что рейтинг одобрения Зеленского упал до 4% и Украине необходимо провести выборы, если Киев хочет иметь место за столом переговоров об урегулировании. На следующий день Трамп назвал Зеленского диктатором за отказ от выборов, вновь указав на его крайне низкие рейтинги.