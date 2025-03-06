Экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) сообщил, что он и его команда работают с партнерами из США с целью сохранения поддержки Украины. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале политика.

"Мы публично и прозрачно работаем с американскими партнерами, имея целью сохранение двухпартийной поддержки Украины. Неоднократно предлагали скоординировать с властями эти встречи вплоть до приглашения на них посла. Мы также неоднократно публично говорили об отсутствии коммуникации у [украинской] властной команды с американской администрацией, что создает риски для Украины", - написал Порошенко.

Он также отметил, что его команда "всегда была и есть категорически против выборов во время войны, в отличие от власти, которая, забирая деньги у армии, пытается покупать голоса избирателей, а также неконституционными и внесудебными санкциями устраняет политических оппонентов".

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что высокопоставленные представители окружения президента США Дональда Трампа провели секретные встречи с некоторыми из главных политических оппонентов Владимира Зеленского, в том числе с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко и представителями партии "Европейская солидарность" Порошенко. Согласно информации источников, "дискуссии были сосредоточены на возможности проведения в ближайшее время на Украине президентских выборов".

Президентские полномочия Владимира Зеленского официально истекли после 20 мая прошлого года. Как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин, легитимность Зеленского закончилась, поэтому важно понять, с кем в Киеве иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов. Путин пояснял, что действующее украинское руководство в настоящий момент нелегитимно, что опасно юридической коллизией, которая обесценит любые итоги переговоров. 18 февраля Трамп заявил, что рейтинг одобрения Зеленского упал до 4% и Украине необходимо провести выборы, если Киев хочет иметь место за столом переговоров об урегулировании. На следующий день Трамп назвал Зеленского диктатором за отказ от выборов, вновь указав на его крайне низкие рейтинги.

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а вице-президент страны Джей Ди Вэнс - на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку.

Пресс-конференция по итогам встречи Трампа и Зеленского была отменена, подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США не состоялось. Трамп позднее опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта.