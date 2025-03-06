Фицо сделал заявление о помощи Украине

Словакия не поддержит инициативу Еврокомиссии выделить из бюджета страны средства для поддержки Украины. Соответствующее заявление сделал словацкий премьер Роберт Фицо перед отъездом на саммит ЕС в Брюссель, пишет РИА Новости.

«За это голосовать не будем», - поделился подробностями Фицо на заседании комитета парламента по европейским делам.

По словам премьер-министра Словакии, решения о финансовой помощи Украине страны должны принимать самостоятельно, основываясь на двусторонних договоренностях с Киевом.

В феврале глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что в Европейском союзе хотят выделить еще от 20 до 40 млрд евро и "невообразимое" количество оружия Украине, а Будапешт всегда проголосует против этих мер, так как они препятствуют переговорам Российской Федерации и Соединенных Штатов.