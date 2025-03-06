СМИ: Зеленский примет участие в саммите ЕС

Владимир Зеленский присоединится к лидерам стран ЕС на экстренном саммите в Брюсселе, где обсудят способы быстрого увеличения военных бюджетов.

Как сообщает британский телеканал Sky News, озабоченность и неопределённость в отношении надёжности США как союзника усилили решимость Европы наращивать оборонные расходы.

«Европа сталкивается с явной и непосредственной угрозой, масштабы которой мы не видели за всю нашу взрослую жизнь», — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в письме к лидерам 27 стран ЕС.

По данным телеканала, на саммите основное внимание будет уделено финансам, в частности, способам быстрого увеличения расходов на оборону для всего ЕС и инвестированию в ПВО.

Ранее европейские лидеры предупредили Зеленского, что Киеву придётся пойти на уступки, если он хочет возобновления военной поддержки США.