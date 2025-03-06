СМИ: Макрон и Стармер вынуждены действовать в обход ЕС из-за Венгрии

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер вынуждены действовать «в обход Евросоюза» по вопросам поддержки Киева из-за позиции Венгрии. Об этом сообщает издание Politico.

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По информации издания, Будапешт может заблокировать совместные решения Евросоюза на саммите Евросовета в Брюсселе. В результате дипломаты ЕС уже меньше надеются на какие-либо значительные прорывы по поводу дальнейшей помощи Украине.

«Вместо этого Стармеру и Макрону приходится действовать в обход ЕС в особых дипломатических форматах, привлекая такие страны, как Турция и Канада, демонстративно не приглашая пророссийских лидеров ЕС», — пишет Politico.

Издание также отмечает, что подобные действия происходят на фоне якобы попыток администрации президента США Дональда Трампа «разрушить» Европейский союз.

По мнению Politico, приостановка США военной помощи Украине спровоцировала в Евросоюзе кризис безопасности, который открыл «потенциально смертельные трещины» в единстве блока. Издание также указало на чрезмерную разобщенность и нехватку сноровки объединения, чтобы эффективно отреагировать на приостановку поставок помощи Киеву.

Международный саммит по безопасности, где обсуждалась Украина, прошел в Лондоне вечером 2 марта. По итогам встречи европейские лидеры признали неготовность помогать Украине без поддержки США и призвали Киев наладить отношения с Вашингтоном. В Евросоюзе заявили, что гарантии безопасности Украины должны быть разработаны совместно с Соединенными Штатами.

4 марта Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине после встречи президентов США и Украины. Американский лидер Дональд Трамп выразил недовольство недостаточной благодарностью со стороны украинского президента Владимира Зеленского за предоставленную его стране американскую помощь.

Ожидается, что приостановка военной поддержки продлится до тех пор, пока Киев не продемонстрирует приверженность мирному урегулированию конфликта.