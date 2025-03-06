Обзор иноСМИ: «злейший враг Трампа» и «отброшенные в 20-й век» ВСУ

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«ВСУ окажутся ослеплены из-за ухода Starlink»

США поставили Владимиру Зеленскому ультиматум - либо он сядет за стол переговоров и откажется от гарантий безопасности, либо ему придется воевать в одиночку. Вашингтон хочет лишить Киев не только американской военной помощи, но и необходимого ВСУ для связи спутникового интернета Starlink Илона Маска, пишет испанская газета El Mundo.

По версии автора статьи, идея президента США Дональда Трампа всегда заключалась в том, чтобы сократить помощь Украине и заставить ее сесть за стол переговоров. Причины, которые сейчас выдвигаются, начиная с поведения Зеленского, - это всего лишь предлог. Маск при этом возглавляет «цифровые орды, которые оскорбляют» Зеленского. Если Трамп и его соратник Маск решат отключить Украину от Starlink, связь между украинскими командными центрами и окопами оборвется. Украинская разведка будет «ослеплена», подразделения ВСУ - изолированы, в результате чего Киев окажется отброшен на целый век в плане ведения боевых действий. Французская спутниковая группа Eutelsat обсуждает с рядом европейских стран возможность замены телекоммуникационных услуг, предоставляемых Украине Starlink.

«Злейший враг Трампа»

Президент США Дональд Трамп сейчас более могущественен, чем он когда-либо был. Похоже, ни Конгресс, ни суды не в состоянии его остановить. Но семена поражения присутствуют в его собственной политике, пишет немецкое издание Der Spiegel. Как отмечает автор статьи, Трамп явно стремится показать однопартийцам в Конгрессе, что они всего лишь получают приказы из Белого дома.

Также Трамп обещает взять под контроль сектор Газа и превратить его в курорт, называет Владимира Зеленского диктатором, а главный соратник Трампа Илон Маск во время выступлений прыгает по сцене с бензопилой в руках. Все это выглядит настолько гротескно, что возникает вопрос, кто сможет остановить это безумие, отметил автор статьи. По его мнению, сделать это под силу только самому Дональду Трампу, который является «злейшим врагом» для себя самого. Однажды Трамп уже проиграл президентские выборы, потому что американцы устали от его драмы и хаоса. Трамп и Маск могут «триумфально идти по Вашингтону с бензопилой, но, возможно, они уже отпилили сук, на котором сидят», заключил автор статьи.

Макрон назвал Россию угрозой для Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с телеобращением к нации 5 марта. В своей речи он заявил, что Россия стала угрозой для Франции и для Европы в целом, пишет Le Figaro.

Макрон обвинил Москву в превращении украинского кризиса в «глобальный конфликт». Также он указал, что Россия активно наращивает свой военный потенциал. По его мнению, «никто не поверит, что Россия остановится на Украине». Как отметил Макрон, он хочет верить, что США останутся на стороне европейцев, но Европа должна быть готова к обратному - к новой эре, ознаменованной сближением России и США.

«Удар по США»: Китай испытал новую гиперзвуковую ракету

Военные США показали свою ракету класса «воздух-воздух» нового поколения AIM-260 с дальностью полета до 300 километров и пообещали продемонстрировать миру, что «американцы вернули себе преимущество в небе». В то же время в соцсетях неожиданно появилась новость, что Китай испытал гиперзвуковую ракету класса «воздух-воздух» с дальностью полета в тысячу километров, пишет издание Guancha.

Новость о китайской ракете официально не подтверждена, но если она окажется правдой, это станет серьезным ударом для США, считает автор статьи. Появление такого оружия у КНР вновь увеличит технологический разрыв между Китаем и США в области средств воздушного боя. СМИ полагают, что китайские ракеты могут представлять серьезную угрозу для американских военных самолетов, включая бомбардировщик-невидимку B-21, который сейчас проходит испытания.

«Скачок напряженности: РФ сопровождала судно с оружием через Ла-Манш»

Российское грузовое судно прошло через Ла-Манш под защитой военного корабля, пишет британское издание Express со ссылкой на появившиеся в СМИ фотографии. Утверждалось, что грузовое судно перевозило оружие из Сирии в сопровождении корабля, вооруженного управляемыми ракетами.

Express отмечает, что огромное судно стало третьим кораблем за последние четыре недели, перевозившим российское оружие из Сирии через Ла-Манш. Ожидается, что еще два российских судна совершат тот же рейс в ближайшие недели.