FT: лидеры ЕС потребуют от Брюсселя определить источники финансирования обороны

Лидеры Евросоюза поддержат на внеочередном саммите в четверг инициативу Еврокомиссии (ЕК) по увеличению расходов на оборону, потребуют от Брюсселя определить новые источники финансирования военных нужд после предложения Германии провести реформу бюджетных правил сообщества. Об этом сообщила газета Financial Times (FT), ознакомившаяся с проектом документов "чрезвычайной встречи" в столице Бельгии.

По данным издания, они согласятся "существенно увеличить траты в сфере обороны" и потребуют "от ЕК предложить дополнительные источники финансирования на эти цели на уровне ЕС". Чиновники сообщества также надеются, что другие крупные государства-члены последуют примеру Германии в отношении национальных оборонных расходов, говорится в публикации.

Франция, вторая по величине экономика сообщества после Германии, приветствовала инициативу кандидата в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца устранить препятствия на пути увеличения военных расходов. Париж поддержал также план перевооружения ЕС с бюджетом в €800 млрд. Французский президент Эмманюэль Макрон рассматривает это как позитивный шаг, который создаст новые возможности для Парижа и Берлина в сфере совместной разработки оружия, информирует FT.

Как заявил газете на условиях анонимности французский чиновник, позиции Франции и Германии по вопросам "активизации в стратегической области и таким необходимым шагам, как увеличение инвестиций в оборону, объединение закупок и их развертывание на европейской промышленной базе, значительно сблизились".

Издание приводит также заявление министра обороны Италии Гуидо Крозетто, который отметил, что "были времена, когда [Рим] не осознавал необходимости и срочности инвестирования в оборону страны".

"Сегодня, к сожалению, это необходимо и срочно", - добавил глава МО.

Наращивание оборонного бюджета ЕС

4 марта председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что предложила лидерам ЕС план перевооружения сообщества с бюджетом в €800 млрд. Предложение ЕК подразумевает заимствование странами Евросоюза до €150 млрд на оборону. Еврокомиссия займет эти деньги на рынках капитала, а затем отдаст их взаймы государствам при условии, что они совместно закупят оружие в Европе. Эти средства пойдут на производство систем ПВО в ЕС и оружия для Украины. Кроме того, ЕК предложила странам повысить нынешние расходы на оборону на 1,5%, чтобы собрать €650 млрд на производство оружия.

В тот же день в ФРГ блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии подчеркнули необходимость создания специального фонда в размере €500 млрд для развития инфраструктуры, а также пересмотра правила заимствований, чтобы значительно увеличить расходы на оборону. Лидеры обеих партий сообщили, что изменение политики США при Трампе "заставляет их действовать".

Мерц заявил, что фракции хотят внести в Бундестаг предложение о принятии поправок к Основному закону, чтобы военные расходы свыше 1% ВВП не подпадали под ограничения долгового тормоза. Кроме того, по его словам, необходимо создать специальный фонд для ремонта инфраструктуры в размере €500 млрд сроком на 10 лет.