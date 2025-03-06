Стало известно, почему Мелания Трамп почти не появляется на публике

Жена президента США Дональда Трампа, Мелания, почти перестала выходить на публику. Об этом сообщает таблоид In Touch Weekly.

«Люди говорят, что она исчезла, но правда заключается в том, что ей не нужно присутствовать на каждом официальном мероприятии. Она была занята работой за кулисами», — заявил инсайдер издания.

В декабре прошлого года Дональд Трамп в интервью журналу Time сказал, что его супруга не будет постоянно находиться на виду общественности по разным причинам. По словам президента США, первая леди «будет активна, когда это будет необходимо».

20 января Дональд Трамп принял присягу и вступил в должность 47-го президента США. Церемония инаугурации состоялась в Капитолии. Церемонию приведения к присяге провел председатель Верховного суда США Джон Робертс. Трамп произнес текст присяги.

25 января сообщалось, что Мелания Трамп переезжает в Белый дом со съемочной группой, чтобы снять документальный фильм о своей жизни в резиденции главы государства.