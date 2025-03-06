В Европе призвали прекратить выдачу шенгенских виз россиянам

Глава МВД Латвии Рихард Козловскис призвал страны Евросоюза (ЕС) прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Его комментарий приводит Delfi.

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По словам министра, это влияет на повседневную работу органов безопасности как на российско-латвийской границе, так и внутри государства. Козловскис заявил, что Латвия сталкивается «с нелегальными нарушителями границы и актами саботажа», в том числе «пропагандистскими попытками повлиять на общественное мнение и поджогом музея оккупации».

Поэтому глава ведомства подчеркнул, что государства-члены ЕС должны «всерьез осознать опасность и отказаться от такой услуги».

Министр напомнил, что Рига перестала выдавать шенген и запретила въезд гражданам России в страну без веских причин после начала спецоперации на Украину в начале 2022 года.

Ранее авиакомпания Ryanair перестал пускать россиян на рейсы в другую прибалтийскую страну, Эстонию. Сотрудники перевозчика ссылались на некий «новый запрет» правительства государства. При этом на сайте при бронировании билета ничего об этом не говорилось.