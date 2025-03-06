Косиняк-Камыш: Польша продолжит помогать Украине
Варшава продолжит помогать Киеву, заявил на брифинге польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш после переговоров с украинским коллегой Рустемом Умеровым.
«Мы поддерживаем Украину. Это важный для нас вопрос. Нужно помогать», — приводит РИА Новости его слова.
Глава Минобороны отметил, что продолжится логистическое обеспечение Киева через хаб в Ясенке.
Косиняк-Камыш также заявил, что Варшава является лидером в обучении солдат — уже около 28 тыс. человек прошли обучение на территории Польши.
По словам министра, готов к отправке 36-й пакет помощи на сумму €200 млн.
Ранее польский министр информатизации Кшиштоф Галковский сообщил о намерении страны отправить на Украину 5 тыс. комплектов спутникового интернета Starlink.