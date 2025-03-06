Косиняк-Камыш: Польша продолжит помогать Украине

Варшава продолжит помогать Киеву, заявил на брифинге польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш после переговоров с украинским коллегой Рустемом Умеровым.

«Мы поддерживаем Украину. Это важный для нас вопрос. Нужно помогать», — приводит РИА Новости его слова.

Глава Минобороны отметил, что продолжится логистическое обеспечение Киева через хаб в Ясенке.

Косиняк-Камыш также заявил, что Варшава является лидером в обучении солдат — уже около 28 тыс. человек прошли обучение на территории Польши.

По словам министра, готов к отправке 36-й пакет помощи на сумму €200 млн.

Ранее польский министр информатизации Кшиштоф Галковский сообщил о намерении страны отправить на Украину 5 тыс. комплектов спутникового интернета Starlink.