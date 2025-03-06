Париж продолжает предоставлять разведданные Киеву

Франция продолжает предоставлять разведывательную информацию Украине после прекращения таких действий со стороны США. Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в эфире радиостанции France Inter.

"Наша разведка обладает собственными возможностями, - сказал он. - Мы передаем имеющуюся у нас информацию украинской стороне".

3 марта президент США Дональд Трамп назвал "худшим заявлением" слова Владимира Зеленского о том, что до завершения конфликта на Украине еще очень далеко. Он предупредил, что "Америка больше не будет с этим мириться". В тот же день Трамп заявил, явно имея в виду Зеленского, что противник мира на Украине "не задержится здесь надолго", и выразил уверенность в стремлении России к урегулированию конфликта. Затем Белый дом сообщил, что Вашингтон приостановил оказание военной помощи Киеву.

5 марта телеканала Fox News сообщил со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, что США приостановили обмен разведданными с Украиной.