Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что не исключает возможности телефонного разговора с главой России Владимиром Путиным.

Об этом в пятницу, 7 марта, написал France Info.

— Я готов поговорить с президентом Путиным, когда мы сочтем с президентом Зеленским и нашими европейскими партнерами, что сейчас подходящее время. Сейчас мы вступаем в фазу обсуждения, переговоров, которые в какой-то момент полностью оправдают дискуссии с переговорщиками и лидерами, — цитирует Макрона портал.

Ранее Макрон в очередной раз выступил против перемирия на Украине, добавив, что мир «не может быть построен любой ценой и под российским диктатом и не может быть капитуляцией Украины».

Лавров высказался о звонке Макрона Путину

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Эммануэль Макрон — «атомный Оле-Лукойе», который старается раскрыть свой ядерный зонтик над Европой. По словам дипломата, он тоже пытается раскрыть зонтик, только ядерный и над Европой.

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов выразил резкое недовольство по поводу заявления Макрона о РФ. По его словам, элиты стремятся предотвратить укрепление позиций президента США Дональда Трампа.