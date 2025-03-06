Франция продолжает предоставлять Украине разведданные, несмотря на паузу в передаче такой информации Киеву Вашингтоном. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, пишет РИА Новости.

28 февраля между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским произошла перепалка во время встречи в Белом доме. После чего Вашингтон приостановил всю военную помощь Украине и прекратил обмен разведданными с Киевом. СМИ писали, что пауза продлится до тех пор, пока Трамп не убедится, что Украина «демонстрирует стремление к миру».

В свою очередь министр обороны Франции Себастьян Лекорню подчеркнул, что французская разведка суверенна и продолжит предоставлять сведения Киеву.

«Много времени ушло на ее укрепление в последние годы, но преимущество в том, что мы это сделали действительно с помощью собственных возможностей. Так что да, у нас есть разведывательные ресурсы, которые мы предоставляем украинцам», - пояснил он в эфире радиостанции France Inter.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к нации назвал Россию «угрозой» и подчеркнул, что европейцы должны быть готовы к тому, что США «не будут на их стороне». Также французский лидер заявил, что урегулирование не может быть достигнуто «путем капитуляции Украины».