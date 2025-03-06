Руководитель ведомства, отвечающего за повышение эффективности правительства США (DOGE), Илон Маск полагает, что лидеры многих стран Европы "хотят вечной войны".

"Они хотят вечной войны. Сколько еще родителей останутся без сыновей? Сколько еще детей останутся без отцов? Если руководствоваться их логикой, конфликт никогда не закончится", - написал предприниматель на своей странице в X.

Свою запись он сопроводил репостом видео и цитатой премьер-министра Дании Метте Фредериксен, заявившей, что "для Украины мир хуже войны".

Маск обвинил «сердобольных либералов» в нежелании мира на Украине

Ранее Маск выражал мнение, что Владимир Зеленский стремится не к урегулированию конфликта на Украине, а к "вечной войне".

6 марта европейские лидеры в Брюсселе на экстренном саммите обсудят конфликт на Украине и укрепление обороны Евросоюза. Как сообщил журналистам представитель ЕС, обе темы будут обсуждаться в контексте позиции новой администрации США по конфликту на Украине и европейской обороне.