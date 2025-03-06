Китай обвинил Хегсета в провоцировании конфронтации

Высказывание американского министра обороны Пита Хегсета о готовности США к войне с Китаем провоцирует конфронтацию, в которой невозможно выиграть. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Соответствующие высказывания официальных лиц Соединенных Штатов намеренно провоцируют идеологическую конфронтацию и создают шумиху по поводу китайской угрозы, - подчеркнул он на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС о том, что, по словам Хегсета, США не стремятся к войне с КНР, но будут к ней готовы. - Позиция Китая ясна и последовательна: будь то тарифная или торговая, холодная или "горячая" война, из нее ничего не выйдет, ее нельзя выиграть".

Как уточнил официальный представитель, Пекин советует американским властям не применять к КНР "гегемонистскую логику" и не выстраивать китайско-американские отношения, "руководствуясь устаревшим мышлением времен холодной войны". По словам Линь Цзяня, Соединенным Штатам не следует "ссылаться на стратегическое соперничество в качестве предлога для сдерживания и подавления Китая".

Ранее Хегсет заявил, что США не стремятся к войне с Китаем, но будут восстанавливать свои вооруженные силы при администрации президента Дональда Трампа, чтобы быть к ней готовыми. Как он уточнил, Вашингтон формирует систему сдерживания, потому что американцы "живут в опасном мире с могущественными, восходящими странами с очень разными идеологиями".