Глава МИД КНР: Злоупотребление фентанилом - это внутренние проблемы США

Китай ввел полный контроль за оборотом наркотических веществ еще в 2012 году, поэтому сейчас злоупотребление фентанилом - это внутренние проблемы США. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД КНР Ван И.

"Взаимное уважение лежит в острове государственных отношений. Не надо питать иллюзий, что можно давить на Китай и дружить с нами…

Китай всегда ведет самую решительную борьбу с оборотом наркотиков. Еще в 2012 году по просьба США Китай ввел полное регулирование оборота наркотических веществ.

Злоупотребление фентанилом - это внутренние проблемы США", - отметил министр.

Он добавил, что не стоит слепо давить на Китай.