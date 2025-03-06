Стало известно, как Трамп подставил ВСУ

Отказ Соединенных Штатов передавать Украине разведывательные данные ударит по военным возможностям вооруженных сил Украины, пишет Financial Times (FT).

«По словам официальных лиц, знакомых в ситуацией, США прекратили обмен разведданными с Киевом, и это грозит серьезно ослабить возможности ВСУ атаковать российские войска», — поделились подробностями авторы публикации.

Накануне телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник сообщил, что Соединенные Штаты прекратили делиться с Киевом разведданными полностью, а не избирательно.

Накануне глава ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил приостановку передачи разведывательных данных.

На Украине рассказали о плане Б после отказа США предоставлять разведданные

Во вторник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что Вашингтон приостанавливают всю военную помощь Киеву, пока президент Соединенных Штатов не решит, что украинская сторона демонстрирует приверженность мирным переговорам.