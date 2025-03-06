Европейские лидеры настаивают на необходимости более значимых уступок со стороны Украины, включая начало мирных переговоров, для возобновления поставок военной помощи и разведданных от США. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Дипломатические источники сообщают, что лидеру Украины Владимиру Зеленскому было предложено не только подписать сделку по полезным ископаемым, но и демонстрировать готовность к началу мирных переговоров.

«Теперь Киеву придется продемонстрировать нечто большее, чем просто подписание самой сделки. Белый дом теперь хочет начать обсуждение условий мирного соглашения», — отметил один из европейских дипломатов в разговоре с The Telegraph.

В контексте обсуждения будущих гарантий безопасности для Украины, стратегия «стального дикобраза», по словам издания, выдвигается как основной элемент. Эта концепция предусматривает значительное усиление оборонительных способностей Украины, чтобы в случае любой агрессии страна могла эффективно защитить себя.

Администрация Трампа потребовала публичных извинений Зеленского

Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации после обмена острыми репликами с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Такое мнение выразил Ихсан Сефа, полковник в отставке ВВС Турции и член Центрального комитета турецкой партии Vatan. Он отметил, что украинский лидер не получил ожидаемой поддержки от Европы, сообщает «Ридус». Более того, через несколько дней после ссоры Трамп лишил Киев военной помощи.