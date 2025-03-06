В Раде Макрона сравнили с «фейсбучным патриотом»

Депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский назвал президента Франции Эммануэля Макрона фейсбучным патриотом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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По его словам, Макрон напоминает типичного украинского «фейсбучного патриота», прятавшевогося на протяжении всего конфликта от мобилизации, и решившего под конец решившего поехать на фронт.

«Полистал ленту, и с удивлением обнаружил, что Макрон в очередной раз стал нашим халифом на час», — отметил Бужанский.

Нардеп объясняет это тем, что президент Франции может в любой момент позвонить в Москву.

Ранее Эммануэль Макрон заявил о существовании «российской угрозы». Глава пятой республики назвал «безумием» идею оставаться просто наблюдателем в «мире опасностей».