В Киеве раскрыли контактировавших с США оппонентов Зеленского

США ведут переговоры с украинскими политиками, в том числе экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным и мэром Киева Виталием Кличко, для организации внутреннего давления на Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на источники сообщает украинское издание «Страна».

Ранее издание Politico сообщило о том, что представители администрации президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с парламентской оппозицией Украины. СМИ выделило бывшего президента Украины Петра Порошенко* и главу партии «Батькивщина» и экс-премьера страны Юлию Тимошенко.

Однако, по словам источников «Страны» в украинских политических кругах и в Верховной Раде, «американцы сейчас общаются со всеми». А главной темой переговоров является подготовка к выборам на Украине и побуждение Зеленского к переговорам о завершении военного конфликта.

«Причем главный упор они делают не на работу с Порошенко* и Тимошенко. В фокусе внимание соратников Трампа сейчас несколько фигур – Валерий Залужный, который по рейтингам может победить Зеленского на выборах, мэр Киева Виталий Кличко - один из немногих в системе власти, кто критикует Банковую, а также главы ГУР Кирилл Буданов** и фракции «Слуга народа» Давид Арахамия», - пояснили источники издания.

По их данным, Вашингтон намерен «организовать внутреннее давление на Зеленского», а также ведется «прощупывание, на кого можно сделать ставку в послевоенной Украине».

Ранее Трамп заявил о необходимости провести на Украине выборы, подчеркнув, что рейтинг одобрения Зеленского составляет всего четыре процента. Президент США намекнул, что Киеву придется провести выборы, чтобы получить место за столом переговоров. Зеленский назвал слова Трампа о своем рейтинге дезинформацией.

*член объединения, включенного Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

** внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.