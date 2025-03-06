Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик уверен, что конфликт на Украине скоро завершится и наступит мир, в результате которого Россия еще больше возвысится.

"Я верю, что скоро наступит мир, который еще больше возвысит Россию", - заявил он в интервью телеканалу RT.

Додик также отметил, что Украина не является страной, которая заслуживает выживания с точки зрения геополитики. Он добавил, что нынешняя Украина является антироссийской, что для нее исторически неестественно.