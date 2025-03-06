Иран опроверг данные об ограничениях на иностранные рейсы

Около 34 иностранных авиакомпаний, включая несколько европейских, продолжают осуществлять полеты в Иран. Об этом сообщил директор тегеранского аэропорта имени имама Хомейни Саид Чаландари.

"В настоящее время около 34 иностранных авиакомпаний, включая Lufthansa, Austrian Airlines, Qatar Airways и Emirates, осуществляют полеты в аэропорт имама Хомейни. Нет никаких ограничений на рейсы из-за рубежа", - рассказал он в интервью агентству ISNA.

По словам Чаландари, аэропорт имени имама Хомейни готов принимать самолеты любых иностранных авиакомпаний, если на то будет выдано соответствующее разрешение со стороны Организации гражданской авиации Ирана.

23 февраля пресс-служба Lufthansa сообщала ТАСС, что авиакомпании, входящие в германский концерн Lufthansa Group, приостановили полеты в Тегеран до 28 февраля.

В октябре прошлого года Евросоюз ввел санкции против национального иранского авиаперевозчика Iran Air, крупнейшей частной иранской авиакомпании Mahan Air и принадлежащей армейским ВВС Saha Airlines за якобы поставки ракет и беспилотников РФ.