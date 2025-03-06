СМИ: Трамп хочет "разрушить" ЕС и перестроить на свой лад

Президент США Дональд Трамп хочет "разрушить" Европейский союз и перестроить его таким образом, чтобы большую роль играли национальные правительства, а не европейские институты. Такое утверждение содержится в редакционной статье издания Politico.

"Дональд Трамп безуспешно пытался найти брешь в броне ЕС, прибегнув к торговой войне во время своего первого [президентского] срока. Но теперь он нашел более уязвимое место - кризис в сфере безопасности, который он создал, приостановив американскую помощь Украине, что выявило потенциально летальные конфликты в блоке 27 стран", - говорится в статье издания.

Журналисты обращают внимание, что на инаугурацию Трампа были приглашены только премьер-министр Италии Джорджа Мелони, представляющая правую партию "Братья Италии", и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Представители администрации Трампа неохотно идут на контакт с представителями европейских институтов, в частности, встреча госсекретаря США Марко Рубио с верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Каей Каллас была отменена, когда она уже прибыла в Вашингтон.

"Сигнал очевиден - Трамп хочет оставить не у дел Евросоюз и вести политику по принципу "разделяй и властвуй" с национальными лидерами. Это было невозможно во время торговой войны в его первый срок, когда Европа объединилась, чтобы выступить против него. А сейчас расхождения по вопросу войны на Украине ставят экзистенциальные вопросы о единстве блока", - пишет издание.

На этом фоне на передний план вышли лидеры Франции и Великобритании Эмманюэль Макрон и Кир Стармер, которые пытаются найти общеевропейский подход в ответ на изменение политики США по Украине при Трампе. В то же время ЕС выглядит "слишком расколотым и недостаточно сноровистым, чтобы ответить на масштабный шторм, который разогнал Трамп вокруг украинского вопроса".

При этом в ЕС считают, что блок сможет выстоять натиск Трампа. Неназванный европейский дипломат признал, что блок всегда "едва держится на плаву", но из каждого кризиса выходит как более сильное объединение. Со ссылкой на экспертов издание отмечает, что центр тяжести европейской политики может сместиться в сторону национальных властей стран-членов в противостоянии с Трампом, но Вашингтону придется работать с некоторыми институтами ЕС, которые наделены широкими полномочиями и распоряжаются серьезными ресурсами. В частности, ожидается, что США продолжат взаимодействовать с Еврокомиссией, потому что она играет лидирующую роль в торговой политике блока.