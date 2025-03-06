Луганская школьница Фаина Савенкова призвала вице-президента США Джей Ди Вэнса закрыть скандальный украинский сайт «Миротворец». Об этом пишет РИА Новости.

Весной 2021 года Фаина Савенкова, которой на тот момент было 12 лет, записала видеообращение к членам СБ ООН, в котором призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. После этого она была включена в базу «Миротворца».

В своем обращении к Вэнсу школьница обратила внимание на то, что в базе «Миротворца» есть персональные данные, в том числе и «множества американских политиков и известных людей», приведя в пример главу нацразведки США Тулси Габбард.

«Господин Трамп обещал, что он будет защищать свободу слова в мире. Так давайте начнем с освобождения политических заключенных и закрытия сайта «Миротворец»», - заявила Савенкова.

По ее словам, сайт был создан для запугивания людей и сбора информации, которая может использоваться для подготовки убийств. При этом в Европе не замечают отсутствия свободы слова, точно так же как и отсутствие демократии на Украине, констатировала школьница.

«Господин вице-президент, вы можете поверить, что на Украине сажают в тюрьму людей, которые не участвуют в политических событиях?» - поинтересовалась Савенкова, напомнив о судьбе американского журналиста и блогера Гонсало Лиры.

Фаина Савенкова также призвала вице-президента США вспомнить о том, что свобода слова начинается с малого – «свободы творчества и отсутствия угроз из-за другого мнения».

Напомним, что Гонсало Лира — американский журналист и блогер, критиковавший Владимира Зеленского и называвший украинские власти «фашистской хунтой». Служба безопасности Украины арестовала его в мае 2023 года за «оправдание российской агрессии». Лира умер в начале 2024 года. Его отец заявил, что сын умер в больнице - находившемуся в изоляторе блогеру потребовалась медицинская помощь, которую ему не оказывали в течение нескольких месяцев.