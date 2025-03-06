Трамп приготовился упразднить министерство образования США

Президент США Дональд Трамп 6 марта издаст указ об упразднении министерства образования, но не сможет завершить свой план без поддержки Конгресса. Об этом рассказала The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Проект указа, с которым ознакомилась WSJ, предписывает министру образования Линде Макмахон «принять все необходимые меры для содействия закрытию министерства образования» на основе «максимальной уместности и норм закона». Функции министерства планируется передать «другим федеральным органам».

Эти меры призваны «уменьшить роль министерства в образовании». В проекте указа подчеркивается, что «устранение бюрократии должно освободить» американцев. Трамп рассчитывает, что «разрушение бюрократических препон и барьеров позволит родителям сделать лучший выбор в сфере образования для своих детей».

Трамп уже не раз говорил о необходимости ликвидировать созданное в 1979 году министерство, обвиняя его в ведении «культурной войны». Forbes писал, что только Конгресс США может официально упразднить министерство на уровне кабинета министров. Таким образом, указ Трампа не уничтожит агентство в одночасье; вместо этого документ предписывает руководителям министерства начать сворачивать операции и сокращать масштабы деятельности.

Еще до назначения Макмэхон на пост министра администрация Трампа отправила десятки сотрудников министерства образования в административные отпуска. Призывы упразднить министерство или объединить его с другими федеральными агентствами не новы, но этот шаг исторически не получал поддержки Конгресса, отмечал CNN.

Во время первого президентского срока Трампа его администрация предложила объединить министерства образования и труда в одно федеральное агентство. Хотя в то время республиканцы контролировали и Сенат, и Палату представителей, это предложение не было реализовано.

Во время второго срока Трампа министерство стало объектом нападок со стороны нового Департамента эффективности правительства США (DOGE), возглавляемого Илоном Маском. Это связано с более масштабными усилиями администрации Трампа по сокращению федеральных чиновников, занимающихся обеспечением разнообразия, равенства и инклюзивности.