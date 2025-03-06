Трамп приготовился упразднить министерство образования США

Президент США Дональд Трамп 6 марта издаст указ об упразднении министерства образования, но не сможет завершить свой план без поддержки Конгресса. Об этом рассказала The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Трамп приготовился упразднить министерство образования США
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Проект указа, с которым ознакомилась WSJ, предписывает министру образования Линде Макмахон «принять все необходимые меры для содействия закрытию министерства образования» на основе «максимальной уместности и норм закона». Функции министерства планируется передать «другим федеральным органам».

Эти меры призваны «уменьшить роль министерства в образовании». В проекте указа подчеркивается, что «устранение бюрократии должно освободить» американцев. Трамп рассчитывает, что «разрушение бюрократических препон и барьеров позволит родителям сделать лучший выбор в сфере образования для своих детей».

Трамп уже не раз говорил о необходимости ликвидировать созданное в 1979 году министерство, обвиняя его в ведении «культурной войны». Forbes писал, что только Конгресс США может официально упразднить министерство на уровне кабинета министров. Таким образом, указ Трампа не уничтожит агентство в одночасье; вместо этого документ предписывает руководителям министерства начать сворачивать операции и сокращать масштабы деятельности.

Еще до назначения Макмэхон на пост министра администрация Трампа отправила десятки сотрудников министерства образования в административные отпуска. Призывы упразднить министерство или объединить его с другими федеральными агентствами не новы, но этот шаг исторически не получал поддержки Конгресса, отмечал CNN.

Во время первого президентского срока Трампа его администрация предложила объединить министерства образования и труда в одно федеральное агентство. Хотя в то время республиканцы контролировали и Сенат, и Палату представителей, это предложение не было реализовано.

Во время второго срока Трампа министерство стало объектом нападок со стороны нового Департамента эффективности правительства США (DOGE), возглавляемого Илоном Маском. Это связано с более масштабными усилиями администрации Трампа по сокращению федеральных чиновников, занимающихся обеспечением разнообразия, равенства и инклюзивности.