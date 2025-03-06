Bloomberg: в ЕС ищут способы обойти возражения Венгрии на саммите по Украине

Евросоюз уже предпринимает шаги, чтобы обойти возражения Венгрии на саммите сообщества 6 марта, который будет посвящен последним событиям на Украине и укреплению европейской обороны. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица.

Венгерский премьер Виктор Орбан предупреждал, что намерен не допустить принятия на этом совещании каких-либо решений, направленных на продолжение конфликта на Украине.

По словам одного чиновника, наибольшую сложность представляет поиск способа обойти возражения Венгрии.

Председатель Евросовета Антониу Кошта попытается найти консенсус с Орбаном во время саммита, но если это не удастся, блок сосредоточится на том, как обойти его возражения, а не спорить до утра, сказал один из дипломатов ЕС.

Как пишет агентство, чиновники ЕС уже обсуждают способы сохранения антироссийских санкций, против которых неоднократно высказывался премьер Венгрии. В частности, рассматриваются меры, требующие большинства голосов во время голосования. Однако это будет нелегко, поскольку нынешнее европейское законодательство основано на принципе единогласного принятия решений, напоминает агентство.