Представитель Германии в Европейском союзе "шокировал" Брюссель своим предложением провести реформу бюджетных правил сообщества ради предоставления его странам дополнительных средств на оборону. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, реформа должна быть нацелена на смягчение бюджетных правил с тем, чтобы предоставить государствам в ЕС "дополнительное пространство для увеличения оборонных расходов" на фоне стремления президента США Дональда Трампа свести к минимуму роль Вашингтона в обеспечении евробезопасности. Ожидается, что лидеры ЕС обсудят возможные изменения на встрече 6 марта.

При этом агентство отмечает, что победивший на выборах в ФРГ блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) уже заявил о намерении внести поправки в Основной закон страны, чтобы расходы на оборону, превышающие 1% ВВП, не подпадали под действие долгового тормоза (правила, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает). По оценкам Bloomberg, такие изменения в оборонной политике Германии могут "поменять правила игры" в ЕС, так как ранее Берлин традиционно выступал против увеличения военных расходов.

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Как пишет Bloomberg, лидеры ЕС на грядущей встрече могут одобрить активацию механизма, который позволит выделить дополнительное финансирование обороны на следующие четыре года. В частности, речь идет о бюджете в €800 млрд на перевооружение сообщества, включая заимствование странами €150 млрд на оборону. Однако представитель ФРГ в ЕС в ходе закрытого обсуждения 5 марта высказал мнение, что данные меры будут "носить лишь кратковременный характер" и на этом фоне ЕС необходимо "изучить способы изменения бюджетных правил на более постоянной основе".

Агентство напоминает, что на данный момент бюджетные правила ЕС ограничивают долг государств-членов 60% ВВП, а дефицит их бюджетов - 3%. Еще год назад Берлин выступал против призывов к большей гибкости в финансовой политике Брюсселя, в том числе в оборонной сфере. Однако на прошедшей в феврале Мюнхенской конференции по безопасности канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые указал на возможные изменения в позиции страны, призвав соседей по ЕС наращивать свой оборонный потенциал.

Наращивание оборонного бюджета ЕС и изменение позиции Германии

4 марта председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что предложила лидерам ЕС план перевооружения сообщества с бюджетом в €800 млрд. Предложение ЕК подразумевает заимствование странами Евросоюза до €150 млрд на оборону. Еврокомиссия займет эти деньги на рынках капитала, а затем отдаст их взаймы государствам при условии, что они совместно закупят оружие в Европе. Эти средства пойдут на производство систем ПВО в ЕС и оружия для Украины. Кроме того, ЕК предложила странам повысить нынешние расходы на оборону на 1,5%, чтобы собрать €650 млрд на производство оружия.

В тот же день в ФРГ блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии подчеркнули необходимость создания специального фонда в размере €500 млрд для развития инфраструктуры, а также пересмотра правила заимствований, чтобы значительно увеличить расходы на оборону. Лидеры обеих партий сообщили, что изменение политики США при Трампе "заставляет их действовать". Лидер ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что фракции хотят внести в Бундестаг предложение о принятии поправок к Основному закону, чтобы военные расходы свыше 1% ВВП не подпадали под ограничения долгового тормоза. Кроме того, по его словам, необходимо создать специальный фонд для ремонта инфраструктуры в размере €500 млрд сроком на 10 лет.