В Новой Зеландии уволили дипломата из-за Трампа

Власти Новой Зеландии уволили главу верховной комиссии страны в Великобритании Фила Гоффа за то, что тот предположил, будто президент США Дональд Трамп не хорошо знает историю.

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«Если бы он сделал такое замечание о лидере Германии, Франции, Королевства Тонга или Самоа, я был бы вынужден действовать так же... В необходимости (увольнения. — RT) нет никаких сомнений», — цитирует ТАСС главу новозеландского МИД Уинстона Питерса.

По его словам, это решение стало одним из самых трудных в его карьере.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал замечание о Трампе, «обидевшем» Байдена и Харрис на инаугурации.