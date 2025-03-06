В Новой Зеландии уволили дипломата из-за Трампа

В Новой Зеландии уволили дипломата за нелестный отзыв о Трампе
Власти Новой Зеландии уволили главу верховной комиссии страны в Великобритании Фила Гоффа за то, что тот предположил, будто президент США Дональд Трамп не хорошо знает историю.
«Если бы он сделал такое замечание о лидере Германии, Франции, Королевства Тонга или Самоа, я был бы вынужден действовать так же... В необходимости (увольнения. — RT) нет никаких сомнений», — цитирует ТАСС главу новозеландского МИД Уинстона Питерса.
По его словам, это решение стало одним из самых трудных в его карьере.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал замечание о Трампе, «обидевшем» Байдена и Харрис на инаугурации.