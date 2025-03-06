Окружение Трампа провело тайную встречу в Киеве

Четыре политика из окружения американского лидера Дональда Трампа провели тайные переговоры с рядом ведущих политических оппонентов президента Украины Владимира Зеленского, пишет европейское издание Politico со ссылкой на трех депутатов Верховной рады и неназванного эксперта по внешней политике из Республиканской партии США. Встречи состоялись в Киеве, в частности, с экс-премьером страны Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии «Европейская солидарность».

Четыре высокопоставленных персоны из окружения Дональда Трампа провели секретные переговоры с некоторыми из ведущих политических оппонентов Владимира Зеленского в Киеве, — указано в сообщении.

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Одна из важных тем переговоров — это обязательное проведение выборов президента на территории Украины. Предполагается, что украинские политики, которые были задействованы в переговорах, являются более сговорчивыми и найдут общий язык с администрацией нового американского лидера.

Встречи прошли после публичной перепалки между Зеленским и Трампом в Белом доме. Стороны не сошлись во мнении по урегулированию украинского кризиса. Делегацию из Киева пришлось выставить за двери администрации США.