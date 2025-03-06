Дубинский назвал виновного в подделке обращения в адрес Трампа

Обращение Верховной рады в адрес президента США Дональда Трампа подделал спикер украинского парламента Руслан Стефанчук по указанию из офиса Владимира Зеленского. Об этом заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене парламентарий Александр Дубинский.

Он отметил, что прямо сейчас готовит обращение к Стефанчуку.

"Нужно выяснить, на каком основании он разместил фейк на сайте Верховной рады, кто его согласовал и почему этот документ не был представлен Раде", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Дубинский потребовал перестать заниматься "фальсификациями и хамством в отношениях с партнерами и союзниками".

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"Непрофессиональный президент и некомпетентный спикер-фейкомет должны уйти", - подчеркнул он.

Напомним, ранее в украинских СМИ появилось обращение Верховной рады Украины к президенту США Дональду Трампу, где депутаты приветствовали его мирные инициативы по завершению конфликта после перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме.

Чуть позже депутат Рады Никита Потураев сказал, что Верховная рада к Трампу и американскому конгрессу не обращалась, несмотря на то, что текст обращения был опубликован и на сайте парламента.