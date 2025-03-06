Зеленский может поехать в США для подписания перемирия

В ближайшее время Владимир Зеленский может отправиться в Соединенные Штаты Америки для того, чтобы подписать соглашение о прекращении огня, сообщил Александр Дубинский, депутат Верховной рады Украины, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в государственной измене.

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«Что придется подписать? Я убежден, что перемирие, причем, в самое ближайшее время», – считает он, передает РИА Новости.

По словам депутата, соглашение о прекращении огня будет заключено на условиях, которые выдвигает Россия, а не на условиях, которые выгодны только Киеву и продиктованы Францией и Великобританией.

При этом, как отметил украинский политик, на этот раз Трамп может не встречаться с Зеленским лично, а отправить к нему министра финансов Скота Бессента или, в лучшем случае, вице-президента Джей-Ди Вэнса. Эти представители США будут следить за тем, чтобы Зеленский выполнял все требования, выдвинутые Россией.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что стало известно, кто хочет вернуть Зеленского в переговорный процесс.