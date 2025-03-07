Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не будет приносить извинения президенту США Дональду Трампу после сорванных переговоров в Белом доме. Об этом Подоляк рассказал в интервью Le Point.

На прошлой неделе между Трампом и Зеленским произошла перепалка во время встречи в Вашингтоне. Зеленский выступил против компромиссов с Россией, а Трамп в ответ обвинил его в неуважении к американцам и настоял, чтобы Зеленский досрочно покинул Белый дом.

После этого власти США приостановили всю военную помощь Украине и прекратили обмен разведданными с Киевом. Глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что речь идет о «паузе на военном фронте, на фронте разведки, чтобы призвать всех к ответственности за установление мира во всем мире».

СМИ писали, что пауза продлится до тех пор, пока Трамп не убедится, что Киев «демонстрирует стремление к миру». Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что от Зеленского ждут извинений, так как тот «превратил встречу в фиаско».

В беседе с Le Point Подоляк заявил, что Зеленский «был совершенно прав по форме и по содержанию». По словам советника, Зеленский пытался донести до Трампа «ключевую мысль о необходимости оказывать давление на Россию».

«Невозможно добиться положительных результатов, рассчитывая на добровольные уступки Москвы. <…> Мы не будем извиняться за предполагаемую ошибку, которой не было», - заявил Подоляк.

Советник Трампа подробно рассказал, как от Зеленского потребовали покинуть Белый дом

Вскоре после новостей о приостановке помощи США Зеленский опубликовал в своих соцсетях пост, в котором заверил, что Украина готова сесть за стол переговоров «как можно скорее». Также он выразил сожаление, что его встреча с Трампом «прошла не так, как предполагалось», и заявил о планах подписать с США договор о полезных ископаемых.