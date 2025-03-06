Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной США с Россией

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал конфликт на Украине как прокси-войну между Штатами и Россией. Он подчеркнул, что данное противостояние представляет собой столкновение двух ядерных держав.

«Президент Трамп рассматривает это как затянувшийся, зашедший в тупик конфликт, и, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами: США, помогающими Украине, и Россией», — сообщил Рубио в интервью телеканалу Fox New.

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Он также заявил, что украинский конфликт должен быть завершен.

Ранее США приостановили поставки оружия Киеву. Так Вашингтон пытался принудить Киев к мирным переговорам. По информации, предоставленной Государственным департаментом США, в период конфликта Соединенные Штаты направили в Киев военную помощь на общую сумму 65,9 миллиарда долларов.