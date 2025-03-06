Раскрыто, кто мечтает вернуть Зеленского в переговорный процесс

Великобритания хочет вернуть президента Украины Владимира Зеленского в переговорный процесс с главой Белого дома Дональдом Трампом, заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев. По его мнению, этот факт подтверждают слова американского лидера в конгрессе о том, что Зеленский готов подписать сделку по редкоземельным металлам.

Я считаю, что в самое ближайшее время Кир Стармер (премьер-министр Великобритании. — NEWS.ru) постарается вернуть в переговорный процесс Зеленского. Он уже сделал у себя в соцсетях запись, в которой написал о том, что он готов подписать сделку с Трампом. Трамп объявил это на конгрессе, что Зеленский готов подписывать сделку по редкоземельным металлам и вести переговоры о мире, — пояснил Царев.

По его словам, инициатива Лондона заключается в желании избежать открытого конфликта между Зеленским и Трампом. Царев отметил, что Великобритании выгодно, когда стороны ведут длительные переговоры, обмениваясь условиями без принятия окончательного решения.

В интересах Великобритании — чтобы открытого конфликта между Зеленским и Трампом не было. Идеальная ситуация, когда Зеленский находится в переговорном процессе с Трампом, выдвигает какие-то условия, Трамп выдвигает какие-то условия, это все обсуждается и решение не принимается и тянется время, потому что у Трампа время очень ограничено. У Трампа время работает против него, а Великобритании надо, чтобы Трамп увяз. По этой причине будут пытаться Зеленского вернуть опять в переговорный процесс с Трампом, — резюмировал экс-депутат Верховной рады.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон может возобновить предоставление военной помощи Украине в случае успешных переговоров с представителями государства. По его словам, Трамп не исключает пересмотра данного решения.