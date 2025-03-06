Зеленский сделал заявление о мирном урегулировании

Украина готовит план первых шагов к "справедливому миру". Об этом в своем Telegram-канале сообщил Владимир Зеленский.

Напомним, что это уже не первый план Зеленского по завершению конфликта. В октябре он представил депутатам Рады "план победы", состоящий из пяти пунктов и трех "тайных приложений". Документ не предусматривал уступку территорий или заморозку конфликта, а на первом месте стояло вступление Украины в НАТО.

О новом сценарии урегулирования Зеленский, скорее всего, задумался после встречи с Трампом 28 февраля в Белом доме, которая закончилась скандалом. Украинская делегация досрочно покинула Вашингтон, а после этого стало известно, что США временно прекратили поставку военной помощи Киеву и обмен разведданными.

Трамп-младший назвал Зеленского полным психопатом и в ту же минуту удалил пост

Позже политик попытался оправдаться за устроенную перепалку с американским президентом и заявил, что готов работать над мирным разрешением конфликта на Украине под "сильным лидерством" главы США.

CNN вчера сообщил, что представители Трампа якобы провели тайные переговоры с Зеленским и его окружением, но подробностей не привел.