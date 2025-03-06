СМИ: США поставили ультиматум Зеленскому

Администрация главы США Дональда Трампа готова отменить принятое решение об остановке помощи ВСУ при условии, если президент Украины Владимир Зеленский пойдет на уступки Белому дому. Об этом стало известно из статьи The New York Times.

«Чиновники администрации Трампа предположили, что пауза в поддержке может быть относительно недолгой, если Зеленский уступит требованиям Белого дома. Г-н Трамп в своем обращении к Конгрессу во вторник вечером сказал, что он ценит то, что г-н Зеленский заявил ранее в тот же день, что он готов „сесть за стол переговоров“», — отметила газета.

Стало известно о попытке Зеленского обмануть Трампа по поводу урегулирования СВО

США оставили ВСУ слепыми, отключив ключевую линию связи для оповещений. Ракетный комплекс HIMARS для украинской армии теперь стал бесполезен, писал ранее журналист The Economist Оливер Кэролл.